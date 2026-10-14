Adam Mickiewicz za udział w tajnych towarzystwach studenckich został w 1824 r. zesłany w głąb Imperium Rosyjskiego. Większość okresu zesłania spędził w Petersburgu i Moskwie. Odwiedził również Odessę, skąd wyruszył w niezwykłą podróż na Krym. Owocem jego pobytu w Odessie i podróży krymskiej stał się zbiór 40 sonetów — 18 sonetów krymskich oraz 22 sonetów odesskich, określanych również jako sonety miłosne. Utwory te zostały wydane w 1826 r. w Moskwie pod wspólnym tytułem „Sonety”.