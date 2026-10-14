Z okazji 200. rocznicy pierwszego wydania „Sonetów”, zapraszamy do udziału w Konkursie Poetyckim „Lubię poglądać wsparty na Judahu skale…”.
Konkurs jest skierowany do każdego, kto w poezji odnajduje radość życia!
Warunki konkursu:
Przyjmujemy prace pisane w jęz. litewskim, polskim.
Objętość pracy — do jednej strony wydruku komputerowego.
Gatunek poetycki oraz temat pracy — dowolne.
Prace przyjmowane są do 15 listopada 2026 r. Prace prosimy przysyłać na adres: amm@muziejus.vu.lt
Uczestników prosimy o podanie następującej informacji: imię, nazwisko; wiek; numer telefonu; e-mail.
Wyniki konkursu będą ogłoszone 11 grudnia 2026 r. Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy oraz upominki.
Uczestnik konkursu (lub jego przedstawiciel — osoba pełnoletnia, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią) wyraża zgodę na publikowanie utworów i zdjęć uczestnika w przestrzeni publicznej.
Informacja dodatkowa: amm@muziejus.vu.lt
Organizatorzy:
Muzeum Adama Mickiewicza (Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego)
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego
Inf. Organizatorzy