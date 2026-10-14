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Śladami krymskich sonetów: zaproszenie do udziału w konkursie poetyckim

Adam Mickiewicz za udział w tajnych towarzystwach studenckich został w 1824 r. zesłany w głąb Imperium Rosyjskiego. Większość okresu zesłania spędził w Petersburgu i Moskwie. Odwiedził również Odessę, skąd wyruszył w niezwykłą podróż na Krym. Owocem jego pobytu w Odessie i podróży krymskiej stał się zbiór 40 sonetów — 18 sonetów krymskich oraz 22 sonetów odesskich, określanych również jako sonety miłosne. Utwory te zostały wydane w 1826 r. w Moskwie pod wspólnym tytułem „Sonety”.

Autor: KW
Afisz konkursu poetyckiego.
Graf. organizatorzy

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Konkurs jest skierowany do każdego, kto w poezji odnajduje radość życia!

Warunki konkursu:

Przyjmujemy prace pisane w jęz. litewskim, polskim.
Objętość pracy — do jednej strony wydruku komputerowego.
Gatunek poetycki oraz temat pracy — dowolne.

Prace przyjmowane są do 15 listopada 2026 r. Prace prosimy przysyłać na adres: amm@muziejus.vu.lt

Uczestników prosimy o podanie następującej informacji: imię, nazwisko; wiek; numer telefonu; e-mail.

Wyniki konkursu będą ogłoszone 11 grudnia 2026 r. Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy oraz upominki.

Uczestnik konkursu (lub jego przedstawiciel — osoba pełnoletnia, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią) wyraża zgodę na publikowanie utworów i zdjęć uczestnika w przestrzeni publicznej.

Informacja dodatkowa: amm@muziejus.vu.lt

Organizatorzy:

Muzeum Adama Mickiewicza (Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego)
Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego

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Inf. Organizatorzy

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