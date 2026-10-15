Mówiąc o tym państwowym uznaniu, mer rejonu wileńskiego zwrócił uwagę na zmiany ostatnich lat i wykonaną pracę na rzecz wzmocnienia oświaty w rejonie.

„Ostatnie lata były dla naszego samorządu czasem prawdziwego przełomu. Udało się zatwierdzić ważne programy, które pozwoliły na szybką modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Dziś widzimy już konkretne rezultaty tych działań – powstają nowe przedszkola i grupy przedszkolne, budowane są dobudówki, swoje podwoje otworzyła nowa szkoła sztuk pięknych, a kolejna jest już projektowana. Zadaniem samorządu jest stworzenie wszelkich niezbędnych warunków, w których nasza społeczność może budować lepszą przyszłość Litwy. To wyróżnienie to nie tylko mój osobisty sukces, ale także zasługa nauczycieli, dyrektorów szkół, specjalistów samorządowych, rodziców i każdego, kto codziennie przyczynia się do postępu w oświacie” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Do najważniejszych osiągnięć kadencji mera R. Duchniewicza należą kluczowe zmiany w polityce oświatowej rejonu wileńskiego. W zatwierdzonym Strategicznym Planie Rozwoju Samorządu na lata 2024–2032 wyznaczono cel wszechstronnej poprawy jakości i dostępności nauczania oraz promowania uczenia się przez całe życie.

W odpowiedzi na brak miejsc w wychowaniu przedszkolnym rozpoczęto wdrażanie nowych środków rozwoju infrastruktury, w tym programu instalacji i wynajmu modułowych pomieszczeń edukacyjnych: zamontowano budynki modułowe dla grup przedszkolnych w Niemieżu (1 grupa), Rostynianach (3 grupy), Zujunach (3 grupy), Gałgach (6 grup) oraz Skojdziszkach (3 grupy), a także wynajęto pomieszczenia dla grup przedszkolnych i wczesnoszkolnych w Bukiszkach (5 grup). W najbliższym czasie nowe obiekty powstaną w Mejszagole i Czarnym Borze, a w 2027 r. – w Mickunach. Tylko w latach 2024–2025 utworzono aż 283 nowe miejsca dla przedszkolaków.

Z inicjatywy mera w 2024 r. wprowadzono rekompensaty dla rodziców za edukację dzieci w przedszkolach niepaństwowych, flotę autobusów szkolnych uzupełniono o 28 nowych pojazdów, a do utworzonych grup wydłużonego dnia uczęszcza około 20 proc. uczniów. Aktywnie rozwija się również współpraca ze szkołami wyższymi: we współpracy z Uniwersytetem Michała Römera (MRU) realizowany jest projekt podnoszenia kwalifikacji pedagogów „Akademia Wicedyrektorów Placówek Oświatowych”, z kolei zajęcia akademickie na Uniwersytecie Wileńskim ukończyło już 165 gimnazjalistów z rejonu. Ponadto we wszystkich szkołach rejonu pomyślnie działa program budżetu partycypacyjnego: każda szkoła otrzymuje rocznie 800 euro na realizację pomysłów zgłoszonych i wybranych przez uczniów.

To ważne odznaczenie państwowe zostało przyznane za systematycznie rozwijane w rejonie wileńskim inicjatywy edukacyjne, których celem jest zapewnienie dostępnego, nowoczesnego i wysokiej jakości środowiska nauczania dla całej społeczności. Wyróżnienie to nie stanowi ostatecznego rezultatu, lecz jest docenieniem konsekwentnej pracy nad nadrabianiem wieloletnich zaległości edukacyjnych.

Odznaka Honorowa jest najwyższym wyróżnieniem Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu za wybitne zasługi dla oświaty, nauki i sportu na Litwie. Tradycję tę zapoczątkowano w 2007 roku na pamiątkę powołania 14 października 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwszej w Europie i jednej z pierwszych na świecie instytucji o randze ministerstwa oświaty. Pierwszą laureatką wyróżnienia była pedagog Meilė Lukšienė.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego