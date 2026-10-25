Strona głównaGalerie

Dzień Seniora w Sawiczunach — muzyka, która łączy pokolenia [Z GALERIĄ]

17 października w Centrum Kultury w Sawiczunach - filii Centrum Kultury w Rudominie — odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora. Spotkanie zgromadziło seniorów, zaproszonych gości oraz przyjaciół, stając się okazją do wspólnego świętowania, rozmów i wyrażenia wdzięczności osobom starszym za ich mądrość, życiowe doświadczenie i wkład w życie lokalnej społeczności.

Autor: KW
Dzień Seniora w Sawiczunach .
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Czytaj również...

Uroczystość przebiegała w serdecznej atmosferze, której towarzyszyły muzyka, śpiew i liczne chwile radości. Przygotowany program artystyczny dostarczył uczestnikom wielu wzruszeń, a znane i lubiane melodie przywoływały wspomnienia oraz zachęcały do wspólnego przeżywania muzycznych emocji.

Na scenie wystąpił zespół wokalny „Przyjaciółki”, który pielęgnuje tradycje polskich pieśni ludowych i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym. Swoim występem spotkanie uświetnili również goście z Rukojń — koło seniorów „Sami swoi”, prezentując radosny program muzyczny. Publiczność miała także okazję wysłuchać solistki Gabrieli Ždanavičiutė, której występ wzbogacił uroczystość o wyjątkowe muzyczne chwile. Wśród wykonawców znalazł się również zespół wokalny „Landwarowianka” z Landwarowa, który zaprezentował piękne polskie piosenki, spotykając się z ciepłym przyjęciem zgromadzonych gości.

Wszystkie występy nagradzano serdecznymi brawami. Muzyka i wspólny śpiew stworzyły przestrzeń do wspomnień, wzruszeń i integracji. Spotkanie pokazało, jak ważną rolę w życiu seniorów odgrywają kultura, przyjaźń oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Takie wydarzenia nie tylko umacniają więzi międzyludzkie, lecz także sprzyjają pielęgnowaniu polskich tradycji i budowaniu międzypokoleniowej wspólnoty.

Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który stał się okazją do dalszych rozmów i wspólnego spędzenia czasu.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrektor Centrum Kultury w Rudominie, Pani Wiolecie Cereszce, za pomoc, wsparcie i finansowanie organizacji uroczystości. Wyrazy wdzięczności kierują również do wszystkich wykonawców, zaproszonych gości i uczestników, których obecność oraz zaangażowanie przyczyniły się do stworzenia wyjątkowej atmosfery.

Obchody Dnia Seniora w Sawiczunach były nie tylko wyrazem szacunku dla starszego pokolenia, ale także przypomnieniem, że muzyka, życzliwość i wspólnie spędzone chwile mają niezwykłą moc łączenia ludzi.

Organizatorzy życzą seniorom dużo zdrowia, długich lat życia, miłości najbliższych, szacunku oraz wielu powodów do codziennej radości.

Czytaj także: Seniorzy nie chcą być niewidzialni. „Potrzebujemy nie tylko pomocy, lecz także poczucia, że jesteśmy potrzebni”

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie

Afisze

Więcej od autora

Kultura

Wyjątkowe muzyczne spotkania podczas XIII Dni Kultury Polskiej w Wilnie

Wielkie przeboje Justyny Steczkowskiej, pieśni polskich kompozytorów, wspomnienia o Mieczysławie Foggu i głosy laureatów międzynarodowego konkursu. Muzyczny program XIII Dni Kultury Polskiej w Wilnie zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Od 17 do 29 listopada Dom Kultury Polskiej zaprasza na spotkania z artystami, których doświadczenie, nagrody i sceniczna osobowość dają wiele powodów, by zarezerwować sobie kilka jesiennych wieczorów.
Wiadomości

Medal Senatu RP dla dr. Kazimierza Czernisa, astronoma i astrofizyka z Uniwersytetu Wileńskiego

Dr Kazimierz Czernis, astronom i astrofizyk z Uniwersytetu Wileńskiego, otrzymał Medal Senatu w uznaniu osiągnięć naukowych i sposobu, w jaki kreuje dumę narodową. Nagrodzony jest Polakiem, obywatelem Litwy, odkrywcą lub współodkrywcą licznych planetoid, z których część otrzymała nadane przez niego nazwy związane z Polską.
Społeczeństwo

Polskie delegacje na cmentarzach z okazji Dnia Wszystkich Świętych

Z okazji zbliżających się tegorocznych uroczystości 1 listopada przedstawiciele Ambasady RP i Instytutu Polskiego w dniach 22 października — 1 listopada 2026 r. odwiedzą liczne miejsca pamięci i cmentarze w Litwie.

RedKomy