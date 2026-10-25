Dzień Seniora w Sawiczunach .

Uroczystość przebiegała w serdecznej atmosferze, której towarzyszyły muzyka, śpiew i liczne chwile radości. Przygotowany program artystyczny dostarczył uczestnikom wielu wzruszeń, a znane i lubiane melodie przywoływały wspomnienia oraz zachęcały do wspólnego przeżywania muzycznych emocji.

Na scenie wystąpił zespół wokalny „Przyjaciółki”, który pielęgnuje tradycje polskich pieśni ludowych i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym. Swoim występem spotkanie uświetnili również goście z Rukojń — koło seniorów „Sami swoi”, prezentując radosny program muzyczny. Publiczność miała także okazję wysłuchać solistki Gabrieli Ždanavičiutė, której występ wzbogacił uroczystość o wyjątkowe muzyczne chwile. Wśród wykonawców znalazł się również zespół wokalny „Landwarowianka” z Landwarowa, który zaprezentował piękne polskie piosenki, spotykając się z ciepłym przyjęciem zgromadzonych gości.

Wszystkie występy nagradzano serdecznymi brawami. Muzyka i wspólny śpiew stworzyły przestrzeń do wspomnień, wzruszeń i integracji. Spotkanie pokazało, jak ważną rolę w życiu seniorów odgrywają kultura, przyjaźń oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Takie wydarzenia nie tylko umacniają więzi międzyludzkie, lecz także sprzyjają pielęgnowaniu polskich tradycji i budowaniu międzypokoleniowej wspólnoty.

Na zakończenie spotkania wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który stał się okazją do dalszych rozmów i wspólnego spędzenia czasu.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrektor Centrum Kultury w Rudominie, Pani Wiolecie Cereszce, za pomoc, wsparcie i finansowanie organizacji uroczystości. Wyrazy wdzięczności kierują również do wszystkich wykonawców, zaproszonych gości i uczestników, których obecność oraz zaangażowanie przyczyniły się do stworzenia wyjątkowej atmosfery.

Obchody Dnia Seniora w Sawiczunach były nie tylko wyrazem szacunku dla starszego pokolenia, ale także przypomnieniem, że muzyka, życzliwość i wspólnie spędzone chwile mają niezwykłą moc łączenia ludzi.

Organizatorzy życzą seniorom dużo zdrowia, długich lat życia, miłości najbliższych, szacunku oraz wielu powodów do codziennej radości.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie