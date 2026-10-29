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Ukraina i Rosja wracają do stołu. Ekspert: interesy stron są nie do pogodzenia

Ukraina i Rosja w listopadzie mają wznowić rozmowy. Ekspert Egidijus Papečkys w rozmowie z „KW” sądzi, że porozumienia pokojowego z pewnością na razie nie uda się osiągnąć, bo teraz interesy Ukrainy i Rosji pozostają na razie nie do pogodzenia.

Autor: Antoni Radczenko
Steve Witkoff spotkał się z Putinem.
Specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff spotkał się z Putinem | Fot. EPA-ELTA

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Zgoda na rozmowę

Rosja i Ukraina mają wznowić bezpośrednie negocjacje. Wznowienie rozmów jest efektem wysiłku dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym tygodniu specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Oslo, skąd udał się do Rosji. W Sankt Petersburgu Witkoff rozmawiał z Władimirem Putinem.

Po tych spotkaniach strony ukraińska i rosyjska zgodziły się na bezpośrednie rozmowy. Negocjacje mają odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. „Są zaplanowane na pierwszą połowę listopada w Abu Zabi” — poinformował rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow.

Czy planowane negocjacje mogą doprowadzić do pokoju lub zawieszenia broni?

— Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ do każdych negocjacji przystępuje się z nadzieją, że uda się osiągnąć jakieś konkretne porozumienie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że porozumienia pokojowego z pewnością nie uda się osiągnąć ani w ciągu miesiąca, ani dwóch. Po prostu będzie to długotrwały proces, ponieważ przedmiotem rozmów będą gwarancje bezpieczeństwa dla obu stron. Zarówno Rosja, jak i Ukraina domagają się takich gwarancji — oświadczył w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Egidijus Papečkys, historyk wojskowości oraz ekspert ds. bezpieczeństwa.

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Odmienne interesy

Rozmówca jest przekonany, że nawet jeśli na czas rozmów formalnie zostanie wprowadzone zawieszenie broni, to Rosja będzie notorycznie je naruszać.

— Nawet jeśli nie będzie chciała doprowadzić do zerwania negocjacji i tak będzie organizować prowokacje, aby utrudnić sam proces oraz życie Ukraińcom. Już choćby z tego powodu nie będzie łatwo, ponieważ ze strony Rosji z pewnością nie będzie szczerego dążenia do pokoju — podkreślił ekspert.

Kreml domaga się od Ukrainy całkowitego zrzeczenia się suwerenności nad Krymem oraz obwodami donieckim, ługańskim, zaporoskim i chersońskim. Nawet na te terytoria, które teraz nie są okupowane przez Rosję.

— Sytuacja Rosji wygląda obecnie tak, że na razie jest ona jeszcze w stanie kontynuować wojnę. Według prognoz poważniejsze trudności zaczną się dla Rosji dopiero w przyszłym roku. Mimo wszystko jest to duże państwo, dysponujące znacznymi zasobami gospodarczymi. Dlatego Rosja nadal może prowadzić tę wojnę. Rosja z pewnością na razie nie zamierza jej kończyć. Nie znajduje się w sytuacji, w której już teraz musiałaby podejmować działania zmierzające do zakończenia wojny. Rosja domaga się nie tylko utrzymania okupowanych terytoriów, ale również przekazania jej przez Ukrainę całych obwodów, o które toczą się walki. Chodzi o obwody, które Rosja już ogłosiła za anektowane i rzekomo włączyła w skład swojego państwa. Ukraińcy nie mogą się na to zgodzić. A zatem interesy Ukrainy i Rosji pozostają na razie nie do pogodzenia — podzielił się Egidijus Papečkys.

Spotkanie w Abu Zabi

Wołodymyr Zełenski nie wykluczył, iż Rosja teraz poważnie podchodzi do kwestii spotkania grup negocjacyjnych w Abu Zabi. „W zasadzie w Oslo uzgodniliśmy porządek obrad planowanego na listopad trójstronnego spotkania grup negocjacyjnych w Abu Zabi. Chcieli najpierw omówić go ze mną, a następnie z rosyjskim przywódcą” — oświadczył we środę prezydent Ukrainy.

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