Litewski przemysł wzrósł o 5,1 proc.

Wartość produkcji przemysłowej na Litwie w okresie styczeń–wrzesień wyniosła 29,6 mld euro, co oznacza wzrost o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Według danych opublikowanych we wtorek 27 października przez Państwową Agencję Danych we wrześniu wartość produkcji przemysłowej osiągnęła 3,6 mld euro. Była o 1,8 proc. wyższa niż w sierpniu i o 7 proc. wyższa niż we wrześniu ubiegłego roku.

Największy miesięczny wzrost odnotowano w produkcji pozostałych środków transportu i sprzętu — o 17,3 proc. W sektorze naprawy i montażu maszyn i urządzeń produkcja wzrosła o 11,4 proc., natomiast w branży chemicznej — o 11,3 proc.

Nie wszystkie branże przemysłowe osiągnęły jednak dodatnie wyniki. Największy spadek dotyczył produkcji podstawowych wyrobów przemysłu farmaceutycznego i preparatów farmaceutycznych — o 45,4 proc. Produkcja wyrobów komputerowych, elektronicznych i optycznych zmniejszyła się o 7,8 proc., natomiast drewna i wyrobów z drewna, z wyjątkiem mebli — o 6,8 proc.

Wzrost sprzedaży detalicznej

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku obroty przedsiębiorstw handlu detalicznego na Litwie wyniosły 17,1 mld euro bez VAT. Oznacza to wzrost o 6,3 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

We wrześniu obroty osiągnęły 1,98 mld euro, zwiększając się o 0,5 proc. w stosunku do sierpnia i o 5,6 proc. w ujęciu rocznym.

W porównaniu z sierpniem sprzedaż artykułów spożywczych, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wzrosła o 0,3 proc., artykułów niespożywczych — o 0,7 proc., a paliw — o 0,1 proc.

W skali roku największy wzrost dotyczył artykułów niespożywczych — o 11,9 proc. Sprzedaż żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych wzrosła o 1,4 proc., natomiast sprzedaż paliw spadła o 1,7 proc.

Największy wzrost w handlu internetowym

W ciągu dziewięciu miesięcy największą dynamikę wzrostu wykazały sklepy niespecjalistyczne, których obroty zwiększyły się o 23,6 proc. Znaczący wzrost odnotowała również sprzedaż wysyłkowa i internetowa — o 16,5 proc. Z kolei obroty sklepów specjalistycznych zmniejszyły się o 3,1 proc.

We wrześniu, w porównaniu z sierpniem, najbardziej zwiększyła się sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia — o 1,6 proc. Sprzedaż produktów farmaceutycznych, medycznych i kosmetycznych wzrosła o 1 proc., a sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, artykułów rekreacyjnych, zegarków oraz biżuterii — o 0,9 proc. Spadek we wrześniu odnotowano natomiast w sklepach niespecjalistycznych, gdzie miesięczne obroty zmniejszyły się o 1,1 proc.

Wzrost obrotów gastronomii

Pozytywne wyniki odnotowała także branża gastronomiczna. W okresie styczeń–wrzesień obroty przedsiębiorstw świadczących usługi gastronomiczne i związane handlem napojami alkoholowymi wyniosły 1,4 mld euro bez VAT, czyli o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

We wrześniu obroty sektora osiągnęły 169,5 mln euro. Oznacza to wzrost o 2,4 proc. w porównaniu z sierpniem oraz o 9,6 proc. w stosunku do września ubiegłego roku.

Przedstawione przez Państwową Agencję Danych wskaźniki dynamiki uwzględniają wyeliminowanie wpływu liczby dni roboczych i zostały obliczone w cenach porównawczych.