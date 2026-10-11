Oleśnica – miasto książąt, wież i róż. Historia zapisana w murach

Oleśnica potrzebuje jednak trochę więcej czasu. Jej historia nie mieści się bowiem w jednym zabytku. Jest zapisana w średniowiecznych murach, w zamkowych krużgankach, w wieżach i kościelnych sklepieniach, ale także w szkolnych ławkach, parkowych alejach i wojskowych koszarach. A czasem – w takich chwilach jak ta z 22 sierpnia 2026 r. – również w ratuszu, gdzie dwoje wojskowych powiedziało sobie „tak”.

Historia miasta sięga głęboko w średniowiecze. Już w 1214 r. istniała tutaj osada targowa, a w 1230 r. wspominany był gród obronny. W 1247 r. Oleśnica stała się siedzibą kasztelana. Przełomowym momentem był 22 lutego 1255 r., kiedy książę wrocławski Henryk III Biały nadał miejscowości prawa miejskie na prawie średzkim.

W 1313 r. Oleśnica została stolicą samodzielnego księstwa oleśnickiego. Rozpoczął się wówczas okres, który na zawsze zmienił oblicze miasta. Piastowie oleśniccy budowali zamek, mury obronne i świątynie. Później przyszli Podiebradowie, Wirtembergowie i kolejne dynastie, a każda pozostawiła tutaj własny ślad.

Zamek, który pamięta książąt

Nad historyczną częścią Oleśnicy góruje jej najważniejszy zabytek – Zamek Książąt Oleśnickich. Jego początki sięgają XIII w., kiedy w tym miejscu znajdowała się gotycka warownia.

Dziś trudno wyobrazić sobie, jak wyglądała średniowieczna Oleśnica. Można jednak próbować odtworzyć ją w wyobraźni, patrząc na zachowane mury i zamek. W XVI w., za panowania czeskich Podiebradów, rezydencja została przebudowana w duchu renesansu. Zamek stał się reprezentacyjną siedzibą książąt. Przechodzili tędy Piastowie, Podiebradowie, Wirtembergowie i Hohenzollernowie. Każdy z tych rodów zapisał własny rozdział w historii miasta.

Zamek jest dziś miejscem spotkania przeszłości ze współczesnością. Można zwiedzać jego reprezentacyjne wnętrza, krużganki i wieżę widokową, z której panorama miasta pozwala zobaczyć Oleśnicę z zupełnie innej perspektywy.

Tuż obok zamku wznosi się Bazylika św. Jana Apostoła. Jej początki sięgają XII w. Początkowo była drewnianą świątynią, później przebudowaną w stylu gotyckim. Jej wnętrze jest jak księga, w której kolejne epoki dopisywały własne rozdziały. Gotyckie sklepienia sąsiadują z elementami renesansowymi i barokowymi. Szczególne miejsce zajmuje kaplica grobowa książąt wirtemberskich z 1700 r.

Zamek i bazylika są ze sobą nierozerwalnie związane. W XVII w. oba obiekty połączono krytym gankiem. Bazylika stała się w pewnym sensie kościołem zamkowym, a w jej kruchcie zachowała się także słynna biblioteka łańcuchowa.

Zamek, mury obronne i świątynię zbudowali Piastowie oleśniccy | Fot. Adobe Stock

Rynek, czyli serce Oleśnicy

Każde historyczne miasto ma miejsce, w którym jego przeszłość spotyka się z codziennością. W Oleśnicy jest nim rynek. Pośrodku znajduje się ratusz, którego historia sięga połowy XV w. Późniejsza przebudowa nadała mu klasycystyczny charakter. Wokół stoją kamienice przypominające o kolejnych epokach dziejów miasta.

To właśnie tutaj, w ratuszu, 22 sierpnia 2026 r. wydarzyła się scena zupełnie inna od tych, które pamiętają średniowieczne mury. Tego dnia pani Jędrzejczak i pan Marchewka, oboje związani ze służbą wojskową, zawarli związek małżeński. W zabytkowym ratuszu, którego mury pamiętają książęta, wojny, pożary i odbudowę miasta, rozegrała się więc historia bardzo osobista. Dawne centrum władzy stało się na chwilę miejscem rodzinnego szczęścia. Mundur, który na co dzień kojarzy się z obowiązkiem, dyscypliną i służbą, tego dnia nabrał zupełnie innego znaczenia. Można powiedzieć, że Oleśnica po raz kolejny dopisała nowy rozdział do swojej historii.

Średniowieczna Oleśnica była miastem otoczonym murami i fosą. Do środka prowadziły cztery bramy: Trzebnicka, zwana później Wrocławską, Oławska, Namysłowska – nazywana także Bydlęcą oraz Mariacka. Do naszych czasów zachowała się jedynie Brama Wrocławska.

Spacerując dzisiaj ulicami historycznego centrum, można jeszcze odnaleźć atmosferę dawnego miasta. Zachowały się fragmenty murów, stare kamienice, świątynie i budynki, które przetrwały wojenne zniszczenia. Wśród zabytków warto wymienić gotycką Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Kościół Zbawiciela – wcześniej synagogę, barokowy Kościół św. Trójcy oraz Dom Wdów z 1683 r., w którym obecnie mieści się Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina.

Miasto od dawna było nie tylko ośrodkiem władzy i handlu, lecz także nauki. W okresie panowania Podiebradów rozwijało się szkolnictwo, powstały gimnazjum, biblioteka i drukarnia. Oleśnica stała się ważnym ośrodkiem kulturalnym. Tradycja edukacyjna przetrwała kolejne stulecia. Współczesna Oleśnica dysponuje rozbudowaną siecią placówek oświatowych – od przedszkoli i szkół podstawowych po licea, technika, szkoły dla dorosłych i placówki specjalne.

Wśród szkół średnich znajduje się I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego oraz szkoły związane z kształceniem zawodowym. Ważną rolę pełnią również placówki specjalne i Centrum Kształcenia i Wychowania.

Historia szkolnictwa jest zresztą jednym z dowodów na to, że Oleśnica od wieków próbowała patrzeć w przyszłość. Książęce gimnazjum, dawna drukarnia i biblioteka były zapowiedzią miasta, w którym wiedza miała znaczenie nie mniejsze niż mury obronne.

Wokół oleśnickiego rynku stoją kamienice przypominające o kolejnych epokach dziejów miasta | Fot. Leszek Wątróbski

Parki, zieleń i chwila odpoczynku

Oleśnica nie jest wyłącznie miastem zabytków. Po spacerze między zamkiem, bazyliką i rynkiem można poszukać spokojniejszych miejsc. Parkowe aleje, skwery i tereny zielone tworzą przestrzeń do odpoczynku. Wśród miejskich miejsc zieleni wymieniany jest m.in. Park Klonowy, gdzie znajduje się Kamień Pamięci Pokoleń. Są również skwery i miejsca związane z pamięcią historyczną.

Oleśnica oferuje także możliwość aktywnego spędzania czasu. Jej sportowa infrastruktura i tereny rekreacyjne pozwalają mieszkańcom łączyć codzienny ruch z odpoczynkiem. W mieście odbywają się także imprezy kulturalne i plenerowe, w tym Dni Oleśnicy – Święto Miasta Wież i Róż, Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny OFCA, Agrafka Jam czy Oleśnica Rock Festival.

Historia Oleśnicy nie składa się jednak wyłącznie z pięknych kart. W styczniu 1945 r. o miasto toczyły się ciężkie walki. Między 23 a 25 stycznia wojska radzieckie walczyły o jego zdobycie. W wyniku działań wojennych Oleśnica została bardzo poważnie zniszczona. Zniszczeniu uległa znaczna część zabudowy, a późniejsze pożary przyniosły kolejne straty. Polskie władze administracyjne przejęły miasto 7 lipca 1945 r. Przez pierwsze lata trwało przede wszystkim odgruzowywanie. Większa odbudowa zabytków rozpoczęła się w latach 60. XX w.

Dzięki temu, co udało się ocalić i odbudować, współczesny mieszkaniec oraz turysta mogą dziś spacerować po mieście, które mimo dramatycznej historii zachowało znaczną część swojego dawnego charakteru.

Oleśnica w mundurze

Ważnym elementem tożsamości miasta jest również jego wojskowa historia. W 1850 r. utworzono w Oleśnicy garnizon. W kolejnych dziesięcioleciach powstawały koszary, a miasto coraz silniej związane było z wojskiem i koleją. A po 1945 r. Oleśnica stała się miejscem stacjonowania oraz szkolenia różnych jednostek wojskowych. Działały tutaj m.in.: Techniczna Oficerska Szkoła Wojsk Lotniczych, Centralny Ośrodek Szkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych oraz Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego.

W mieście zachowały się ślady tej wojskowej przeszłości – dawne koszary, Kasyno Oficerskie, wojskowe obiekty techniczne i miejsca pamięci. Wśród współczesnych wojskowych instytucji wymieniane są m.in.: Archiwum Wojskowe, Garnizonowy Węzeł Łączności oraz inne jednostki i struktury garnizonu.

Dlatego ślub dwojga wojskowych w oleśnickim ratuszu 22 sierpnia 2026 r. można odczytać również symbolicznie. Miasto, które przez dziesięciolecia znało żołnierskie kroki, koszary, szkolenie i służbę, stało się świadkiem wydarzenia, w którym wojskowy mundur towarzyszył nie rozkazowi, lecz miłości.

W ratuszu, 22 sierpnia 2026 r., zawarli związek małżeński pani Jędrzejczak i pan Marchewka, oboje związani ze służbą wojskową | Fot. Leszek Wątróbski

Miasto wież i róż

Oleśnica jest dziś miastem, w którym średniowiecze spotyka się z teraźniejszością. Zamek przypomina o książętach. Bazylika – o duchowej historii miasta. Rynek i ratusz – o jego samorządowej tradycji. Szkoły o znaczeniu wiedzy. Parki i skwery o potrzebie odpoczynku. Dawne koszary o wojskowej przeszłości. A ratusz z 22 sierpnia 2026 r. dopisał do tej historii jeszcze jedną opowieść – osobistą, rodzinną i współczesną.

Być może właśnie na tym polega urok Oleśnicy. Nie jest ona muzeum pod gołym niebem, w którym przeszłość zatrzymała się na zawsze. To żywe miasto, w którym stare mury wciąż są świadkami nowych wydarzeń.

Kiedy więc po spacerze po rynku spojrzymy na wieże zamku i bazyliki, warto pamiętać, że za każdą z nich kryją się nie tylko daty i nazwiska książąt. Kryją się także historie zwykłych ludzi – ich pracy, nauki, służby, spotkań i miłości. A jedna z takich historii rozpoczęła się właśnie tutaj, w Oleśnicy, 22 sierpnia 2026 r.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 40 (116) 10-16/10/2026