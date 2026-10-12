Jak niedawno poinformowało Ministerstwo Ochrony Zdrowia Republiki Litewskiej, pierwszeństwo otrzymają m.in. pacjenci, u których stwierdzono ciśnienie wewnątrzgałkowe na poziomie 30-39 mmHg, potwierdzone wielokrotnymi pomiarami podczas tej samej wizyty.

„W przypadku pacjentów, którzy potrzebują konsultacji okulisty nie w ramach planowej opieki, ale w trybie pilnym z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ważne jest, aby zapewnić im pierwszeństwo i zagwarantować, że otrzymają pomoc jak najszybciej. Możliwość wizyty u specjalisty w ciągu kilku tygodni może nawet uratować wzrok pacjenta, dlatego musimy stworzyć wyjątkowe warunki umożliwiające uzyskanie pilnej konsultacji i pomocy specjalisty” — stwierdził minister ochrony zdrowia Linas Kukuraitis.

Pilne skierowanie będzie przysługiwało również w przypadku nagłego zniekształcenia lub pogorszenia widzenia, widzenia podwójnego, zeza oraz ostrych infekcyjnych zapaleń powiek i spojówek, gdy optymalne leczenie nie przynosi efektów. Zasady obejmą także podejrzenie powikłań pooperacyjnych.

U dzieci wskazaniem będą m.in. nowo pojawiające się białe odbicie dna oka, nystagmus lub ruchy gałek ocznych przypominające pływanie.

W ciągu 14 dni ma być również wykonywane wstępne badanie w kierunku retinopatii wcześniaków u noworodków spełniających określone kryteria, w tym urodzonych w 32. tygodniu ciąży lub wcześniej albo z masą urodzeniową mniejszą niż 1,5 kg.