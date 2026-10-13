Kara za nazistowski gest w Auschwitz

Do zdarzenia doszło w sobotę 10 października na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Podczas zwiedzania miejsca pamięci 26-letni obywatel Litwy pozował do zdjęć wykonywanych przez jego żonę. W pewnym momencie mężczyzna wykonał gest hitlerowskiego pozdrowienia.

Zachowanie turysty zauważyli pracownicy straży muzealnej, którzy zatrzymali mężczyznę i wezwali policję.

Jak poinformowała rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka, o incydencie została powiadomiona miejscowa prokuratura. Po zgromadzeniu materiału dowodowego 26-latkowi przedstawiono zarzut propagowania nazizmu.

„Na podstawie zebranych dowodów podejrzanemu został przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Przyznał się i dobrowolnie poddał karze” — powiedziała Małgorzata Jurecka.

Mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 2 tys. zł (około 456,80 euro). Zgodnie z polskim prawem za propagowanie nazizmu grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara do dwóch lat więzienia.

Niemiecki nazistowski obóz Auschwitz powstał w 1940 roku, a dwa lata później utworzono Auschwitz II-Birkenau, który stał się miejscem masowej zagłady Żydów. W kompleksie obozowym Niemcy zamordowali co najmniej 1,1 mln osób, głównie Żydów. Ginęli tam również Polacy, Romowie, jeńcy sowieccy i przedstawiciele innych narodowości.

Od 1947 roku na terenie byłych obozów działa muzeum. W 1979 roku Auschwitz wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.