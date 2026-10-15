Przewodniczący sejmowego Komitetu Spraw Zagranicznych Remigijus Motuzas w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” podkreśla, że spotkania litewskiego premiera z polskim prezydentem i szefem rządu mają szczególne znaczenie ze względu na sąsiedztwo obu państw i podobne wyzwania związane z bezpieczeństwem.

Najważniejszy obszar współpracy

— Obecnie znajdujemy się w podobnej sytuacji. Oba państwa doświadczyły zagrożeń i ataków hybrydowych, a także mierzą się z innymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem, dlatego te spotkania są niezwykle ważne. Główną uwagę poświęcono bezpieczeństwu i obronności, współpracy oraz wsparciu dla Ukrainy — mówi Remigijus Motuzas.

Jak zaznacza polityk, strategiczne partnerstwo Litwy i Polski obejmuje nie tylko kwestie polityczne i wojskowe, lecz także gospodarkę oraz projekty infrastrukturalne. Dlatego podczas rozmów poruszono również temat realizacji wspólnych przedsięwzięć, które mają znaczenie dla całego regionu.

— Rozmawiano także o wspólnym zobowiązaniu do realizacji projektów Rail Baltica i Harmony Link, które mają strategiczne znaczenie zarówno dla mobilności wojskowej, jak i bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu — podkreśla Motuzas.

Bezpieczeństwo pozostaje najważniejszym obszarem współpracy Litwy i Polski. Oba państwa, położone na wschodniej flance NATO, mierzą się z podobnymi zagrożeniami. Dlatego, jak zwraca uwagę Remigijus Motuzas, kluczowe znaczenie ma zarówno zacieśnianie współpracy obronnej, jak i zapewnienie odpowiednich środków na ochronę regionu.

Europa musi wziąć większą odpowiedzialność

Podczas spotkania z prezydentem RP Karolem Nawrockim premier Mindaugas Sinkevičius rozmawiał o współpracy politycznej i gospodarczej oraz sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

Podkreślono, że wzmacnianie wschodniej flanki NATO powinno pozostać priorytetem, a jego realizacja wymaga odpowiedniego finansowania ze środków UE. Zwrócono również uwagę na znaczenie więzi transatlantyckich i jedności sojuszników. Silniejsze NATO wymaga bowiem od Europy większej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

Sinkevičius zaznaczył, że w obliczu rosyjskiej agresji i nasilających się działań hybrydowych państwa regionu powinny ściślej współpracować. Podziękował Polsce za wkład w bezpieczeństwo regionu, w tym za wspólne ćwiczenia i udział w misjach patrolowania przestrzeni powietrznej.

Ukraina, sankcje i partnerstwo strategiczne

Podczas spotkania z premierem PP Donaldem Tuskiem Mindaugas Sinkevičius rozmawiał o bezpieczeństwie regionu, wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i ochronie granic. Wśród poruszonych tematów znalazły się również długoterminowa pomoc dla Ukrainy oraz utrzymanie i zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Rozmowy dotyczyły także współpracy energetycznej i transportowej, w tym projektów Harmony Link i LitPol Link.

Obaj szefowie rządów podkreślili, że strategiczne partnerstwo Litwy i Polski ma kluczowe znaczenie w obliczu rosyjskiej agresji i rosnących zagrożeń hybrydowych.

Remigijus Motuzas podkreśla, że szczególnie ważne jest utrzymywanie bezpośredniego dialogu na najwyższym szczeblu — zarówno między premierami, jak i między szefami państw.

— Ogólnie rzecz biorąc, bardzo ważne jest, że nasz premier spotkał się z przywódcami sąsiedniej Polski — zarówno z Karolem Nawrockim, jak i Donaldem Tuskiem. Polska jest obecnie silnym państwem w NATO i Unii Europejskiej, a zarazem naszym strategicznym partnerem — zauważa nasz rozmówca.