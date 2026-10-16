Halloween bez makabrycznych akcesoriów

Jak informuje portal „TVP World”, sieci Biedronka, Smyk i Dealz zdecydowały o wycofaniu ze sprzedaży produktów halloweenowych nawiązujących do przemocy. Chodzi m.in. o zabawkowe kosy, siekiery, przerażające maski oraz kostiumy z imitacjami krwawych plam.

Decyzja zapadła po serii ataków z użyciem noża w polskich szkołach. W wyniku tych zdarzeń jedna pracownica szkoły została śmiertelnie ranna, a dziesiątki innych osób odniosły obrażenia.

Biedronka podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro dzieci oraz młodzieży. Sieć chce, aby oferowane produkty sezonowe kojarzyły się przede wszystkim z pozytywnymi emocjami.

„Uznaliśmy, że w obecnych okolicznościach najważniejsze jest dostosowanie naszego asortymentu do sytuacji społecznej i oczekiwań klientów. Chcemy, aby nasze produkty sezonowe przede wszystkim budziły pozytywne emocje i dawały możliwość miłego spędzenia czasu razem” — oświadczyła firma.

Podobne stanowisko zajął Smyk. Sieć wycofuje ze sklepów stacjonarnych i internetowych wszystkie halloweenowe akcesoria imitujące niebezpieczne narzędzia lub przedstawiające brutalne sceny.

Firma zaznaczyła, że decyzja ma na celu uwzględnienie uczuć rodziców i dzieci. Ograniczenia obejmą wszystkie produkty należące do tej kategorii.

Do inicjatywy dołączyła również sieć Dealz, która zrezygnuje ze sprzedaży makabrycznych dekoracji i akcesoriów halloweenowych.