Strona głównaSpołeczeństwo

Halloween bez makabrycznych akcesoriów

Po serii krwawych ataków w polskich szkołach największe sieci handlowe rezygnują ze sprzedaży części halloweenowych akcesoriów. Z półek znikną plastikowe noże, siekiery i kostiumy imitujące krew. Decyzja ma związek z tragicznymi wydarzeniami w Polsce, które wstrząsnęły opinią publiczną.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Wycięte dynie.
Fot. pixabay.com

Czytaj również...

Jak informuje portal „TVP World”, sieci Biedronka, Smyk i Dealz zdecydowały o wycofaniu ze sprzedaży produktów halloweenowych nawiązujących do przemocy. Chodzi m.in. o zabawkowe kosy, siekiery, przerażające maski oraz kostiumy z imitacjami krwawych plam.

Decyzja zapadła po serii ataków z użyciem noża w polskich szkołach. W wyniku tych zdarzeń jedna pracownica szkoły została śmiertelnie ranna, a dziesiątki innych osób odniosły obrażenia.

Biedronka podkreśla, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro dzieci oraz młodzieży. Sieć chce, aby oferowane produkty sezonowe kojarzyły się przede wszystkim z pozytywnymi emocjami.

„Uznaliśmy, że w obecnych okolicznościach najważniejsze jest dostosowanie naszego asortymentu do sytuacji społecznej i oczekiwań klientów. Chcemy, aby nasze produkty sezonowe przede wszystkim budziły pozytywne emocje i dawały możliwość miłego spędzenia czasu razem” — oświadczyła firma.

Podobne stanowisko zajął Smyk. Sieć wycofuje ze sklepów stacjonarnych i internetowych wszystkie halloweenowe akcesoria imitujące niebezpieczne narzędzia lub przedstawiające brutalne sceny.

Firma zaznaczyła, że decyzja ma na celu uwzględnienie uczuć rodziców i dzieci. Ograniczenia obejmą wszystkie produkty należące do tej kategorii.

Do inicjatywy dołączyła również sieć Dealz, która zrezygnuje ze sprzedaży makabrycznych dekoracji i akcesoriów halloweenowych.

Czytaj także: Lepiej swoje, niż obce: „Bal wszystkich świętych” jako alternatywa względem Halloweenu

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

Więcej od autora

Zdrowie

Seniorzy na Litwie chorują częściej? Instytut Higieny ujawnia nowe dane

Na Litwie wśród seniorów diagnozuje się coraz więcej chorób, ale jednocześnie spada śmiertelność z powodu najpoważniejszych schorzeń. Z analizy Instytutu Higieny wynika jednak, że sytuacja nie wszędzie wygląda tak samo. Szczególny niepokój budzą różnice między mieszkańcami miast i wsi.
Społeczeństwo

Tylko dwa dni w roku bez wypadków z ofiarami. Statystyki niepokoją

Na litewskich drogach niemal każdego dnia dochodzi do wypadków, w których cierpią ludzie. Choć liczba ofiar śmiertelnych spada, niektóre statystyki budzą coraz większy niepokój. Eksperci wskazują, które zdarzenia są najbardziej tragiczne i dlaczego czasem zaledwie kilka sekund decyduje o ludzkim życiu.
Wiadomości

Nagrywające okulary pod lupą UE. Rosną obawy o prywatność

Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) przedstawiła we wtorek 13 października niewiążące wytyczne dotyczące korzystania z inteligentnych okularów. Instytucja podkreśla, że urządzenia wyposażone w kamery i mikrofony mogą stanowić poważne...

RedKomy