Więcej pieniędzy na sport w Wilnie

Władze Wilna zamierzają zwiększyć dostępność zajęć sportowych zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wsparcie obejmie regularne treningi, imprezy masowe oraz zawody na wysokim poziomie sportowym.

W 2026 r. na projekty sportowe przeznaczono 1,35 mln euro, natomiast w 2027 r. planowana kwota wzrośnie do 1,5 mln euro. Zmieni się także model konkursu — zamiast dwóch dotychczasowych obszarów finansowania pojawią się trzy.

„Miasto nie staje się sportowe tylko dzięki wybudowaniu boiska. Konieczne jest, aby na bieżąco odbywały się tam zajęcia, treningi, zawody i imprezy. Mieszkańcy Wilna chętnie próbują swoich sił w najróżniejszych dyscyplinach sportowych i każdy na swój sposób odkrywa swoją więź ze sportem. Dla jednych najważniejsza jest możliwość regularnego uprawiania sportu, dla innych — udział w miejskim biegu lub turnieju dla dzieci, a dla jeszcze innych — zawody na wysokim poziomie. Dlatego zmieniamy nie tylko wysokość finansowania, ale także samo podejście do projektów sportowych — największą część środków przeznaczamy na bezpłatne zajęcia promujące aktywność fizyczną. W ten sposób realizujemy ambicję Wilna, by zapewnić wszystkim jak najwięcej możliwości uprawiania sportu” — mówi wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

Milion euro na bezpłatne zajęcia

Największa część budżetu, czyli 1 mln euro, zostanie przeznaczona na otwarte i bezpłatne zajęcia promujące aktywność fizyczną. Mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z regularnych ćwiczeń gimnastycznych, treningów różnych dyscyplin oraz przygotowań do zawodów.

Na imprezy masowe i sport amatorski przewidziano 350 tys. euro. Środki te mają wspierać organizację biegów miejskich, marszów, wyścigów rowerowych, turniejów dla dzieci, targów sportowych i festiwali.

Pozostałe 150 tys. euro trafi na wydarzenia profesjonalne, zawody wymagające wysokiego poziomu sportowego, imprezy organizowane przez federacje, a także przedsięwzięcia rozrywkowe i edukacyjne.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

O środki mogą ubiegać się osoby prawne zarejestrowane na terenie samorządu od co najmniej jednego roku kalendarzowego i prowadzące działalność sportową.

Każdy wnioskodawca może złożyć po jednym projekcie w każdym z trzech obszarów finansowania. Wszystkie zaplanowane działania muszą rozpocząć się i zakończyć w 2027 roku.

Projekty będą oceniane według kryteriów ogólnych i szczegółowych. Maksymalnie można zdobyć 40 punktów, w tym 15 za kryteria ogólne i 25 za szczegółowe. Warunkiem uzyskania wsparcia jest zdobycie co najmniej 25 punktów oraz spełnienie wymaganych progów w ocenie ogólnej.

Organizacje zainteresowane dofinansowaniem mają czas na zgłoszenie projektów do 27 października włącznie. Nabór trwa łącznie 20 dni roboczych od ogłoszenia konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania oraz składania dokumentów są dostępne na stronie: https://konkursai.vilnius.lt/konkursai/vilniaus-miesto-savivaldybes-2027-metu-biudzeto-lesomis-remiamu-sporto-projektu-atranka

Zwiększenie budżetu i zmiana zasad konkursu mają przyczynić się do rozwoju oferty sportowej w Wilnie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpłatnych zajęć dostępnych dla mieszkańców miasta.