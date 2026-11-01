Rodziny w wyborze nagrobków na groby bliskich zmarłych częściej decydują się na kamienne płyty, wysypują kwatery żwirem i ograniczają liczbę dekoracji. Zmienia się też sposób planowania rodzinnych miejsc pochówku, coraz częściej uwzględnia się potrzeby kolejnych pokoleń. Na litewskich cmentarzach nie ma jednej dominującej mody, ale wyraźnie widać, że przy wyborze nagrobka i ozdób liczą się nie tylko estetyka i tradycja, lecz także koszty, czas oraz możliwości późniejszej pielęgnacji.

Opieka nad miejscem pochówku

– Ludzie stali się bardziej praktyczni. Coraz częściej wybierają granitowe płyty przykrywające groby, ponieważ wymagają mniej pielęgnacji. Nie trzeba regularnie przyjeżdżać, podlewać kwiatów i zajmować się roślinami. Przy wyborze nagrobka liczy się nie tylko jego wygląd, lecz także to, ile pracy będzie wymagało jego utrzymanie – mówi Rasa Pakašė z firmy kamieniarskiej UAB „Amžinasis akmuo”.

Takie rozwiązania są szczególnie istotne dla osób, które mieszkają daleko od cmentarza, pracują poza miejscem zamieszkania albo ze względu na wiek nie mogą regularnie wykonywać prac porządkowych. Wybór materiału i sposób zagospodarowania grobu stają się więc decyzjami, które mają ułatwić opiekę nad miejscem pochówku przez kolejne lata.

Zmiany dostrzega florystka Viktorija Bulotienė. Z jej obserwacji wynika, że coraz mniej osób sadzi kwiaty bezpośrednio na grobach. Częściej przynoszone są gotowe kompozycje w koszykach, które można ustawić na płycie nagrobnej lub obok pomnika. Zmniejsza się także ogólna liczba dekoracji.

Nie oznacza to jednak, że rodziny rezygnują z ozdabiania grobów. Zmienia się przede wszystkim sposób, w jaki to robią. Zamiast wielu roślin i rozbudowanych rabat wybierają czasem jedną kompozycję, która ma podkreślać charakter miejsca. Dla jednych ważna jest prostota, dla innych – bardziej dekoracyjny wygląd. Wybór zależy od indywidualnych upodobań oraz od tego, ile czasu bliscy mogą poświęcić na pielęgnację.

Czarny granit ustępuje miejsca

Zmiany widać w kolorystyce nagrobków. Czarny granit przez lata kojarzył się z klasycznym, eleganckim pomnikiem. Nadal jest wybierany, ale nie ma już tak dominującej pozycji jak dawniej.

Według szacunków Rasy Pakašė jeszcze 20–30 lat temu czarny granit stanowił 70–80 proc. płyt i pomników zamawianych przez klientów jej firmy. Obecnie jego udział ocenia ona na 50 proc. Są to dane oparte na obserwacjach przedsiębiorstwa, a nie statystyki obejmujące wszystkie cmentarze na Litwie.

Na decyzje klientów wpływają zarówno względy estetyczne, jak i praktyczne. Na czarnej powierzchni wyraźniej widać kurz, ślady po wodzie i inne zabrudzenia. Po deszczu mogą pozostawać smugi, przez co nagrobek wymaga czyszczenia, jeśli ma zachować schludny wygląd. Na kamieniu w innych kolorach część zanieczyszczeń jest mniej widoczna.

W rezultacie przy wyborze materiału liczy się nie tylko to, jak pomnik będzie wyglądał po wykonaniu, lecz także jego wygląd po kilku latach użytkowania. Niektórzy klienci wolą kamień, na którym codzienne zabrudzenia nie rzucają się tak bardzo w oczy. Inni pozostają przy czerni, kierując się własnym gustem i przywiązaniem do klasycznej formy.

Nie można więc mówić o całkowitym odejściu od czarnego granitu. Nadal jest on ważnym elementem oferty kamieniarskiej, jednak coraz częściej konkuruje z innymi odcieniami. Zmieniające się preferencje pokazują, że rodziny szukają rozwiązań łączących trwałość i estetykę z łatwością utrzymania nagrobka.

Miejsce pochówku planowane na pokolenia

Praktyczne podejście dotyczy również sposobu projektowania rodzinnych grobów. Coraz częściej nagrobek nie jest przygotowywany wyłącznie z myślą o jednej osobie, ale o całej rodzinie i przyszłych pochówkach.

– Jeśli spojrzymy na cmentarze sprzed 20–30 lat, można było spotkać groby, w których spoczywała tylko jedna osoba. Dziś w jednej kwaterze może być pochowanych więcej członków rodziny – zauważa Rasa Pakašė.

Jak wyjaśnia, znaczenie ma m.in. większa akceptacja kremacji i pochówków urnowych. Rodziny coraz częściej zastanawiają się, jak zaplanować miejsce, aby w przyszłości można było pochować tam kolejnych bliskich i uzupełnić nagrobek o nowe inskrypcje.

Niektóre zamówienia uwzględniają miejsce nawet na cztery, pięć lub sześć nazwisk. Wymaga to przemyślenia układu płyty, wielkości pomnika i możliwości dodawania kolejnych napisów. Odpowiednie zaplanowanie konstrukcji może pozwolić uniknąć kosztownej przebudowy w przyszłości.

Cena nadal odgrywa ważną rolę, ale nie jest jedynym kryterium. Klienci biorą pod uwagę również trwałość materiału, przyszłe potrzeby rodziny oraz nakład pracy związany z utrzymaniem grobu. Nagrobek coraz częściej traktowany jest jako rozwiązanie na wiele lat, dlatego decyzje podejmowane przy jego zamawianiu mogą mieć znaczenie również dla kolejnych pokoleń.

O groby historyczne dbają różne środowiska, m.in. harcerze | Fot. Marian Paluszkiewicz

Kwiaty w gotowych kompozycjach

Zmiany w urządzaniu grobów szczególnie dobrze widać w sposobie wykorzystywania kwiatów. Tradycyjne sadzenie roślin w ziemi coraz częściej ustępuje miejsca gotowym dekoracjom, które można ustawić na płycie lub przy pomniku.

Wśród kwiatów przynoszonych na cmentarze nadal często pojawiają się chryzantemy. Rodziny wybierają również róże i inne gatunki, niekiedy kierując się osobistymi wspomnieniami. Zdarza się, że przynoszą kwiaty, które zmarły szczególnie lubił za życia. Wówczas dekoracja ma nie tylko estetyczny charakter, lecz także przypomina o jego upodobaniach.

Nie ma jednej obowiązującej kolorystyki. Część osób wybiera białe kwiaty, inni przynoszą żółte lub wielobarwne kompozycje. Wybór zależy od gustu bliskich, charakteru miejsca pochówku i wyglądu nagrobka.

Florystka zauważa także, że coraz częściej na grobach pojawiają się wrzosy, a mniej osób decyduje się na sadzenie roślin bezpośrednio w ziemi. Zamiast przygotowywać rabatę, przynoszą koszyk z kwiatami i ustawiają go przy pomniku.

Żywe czy sztuczne?

Alina Butėnienė, dyrektorka MB „Kornema”, firmy zajmującej się pielęgnacją grobów, zauważa, że mody w dekorowaniu miejsc pochówku zmieniają się mniej więcej co roku. Z jej obserwacji wynika, że coraz częściej wybierane są żywe kwiaty, natomiast sztuczne dekoracje stają się coraz bardziej podobne do naturalnych roślin.

Sztuczne kwiaty nadal mają swoich zwolenników. Dla osób, które nie mogą często odwiedzać cmentarza, mogą być sposobem na pozostawienie dekoracji na dłużej. Ich wygląd również się zmienia: dostępne kompozycje bywają bardziej realistyczne i różnią się formą oraz kolorystyką.

– Powiedziałabym, że zmiana dotyczy nie tylko tego, czy ludzie wybierają kwiaty sztuczne, czy żywe. Zmienia się również ich liczba. Wydaje mi się, że teraz przynoszą trochę mniej kwiatów i zniczy niż wcześniej – mówi Butėnienė.

To ważne rozróżnienie, ponieważ skromniejsza dekoracja nie musi oznaczać rezygnacji z tradycji. Rodzina może nadal regularnie przynosić kwiaty, ale wybierać jedną kompozycję zamiast kilku. Inni wolą żywe rośliny, jeszcze inni stawiają na sztuczne, które dłużej zachowują swój wygląd.

Butėnienė zwraca uwagę także na to, że klienci coraz częściej przynoszą zdjęcia nagrobków i proszą o przygotowanie dekoracji pasującej do koloru granitu oraz ogólnego wyglądu miejsca pochówku. Kwiaty mają współgrać z pomnikiem i pozostałymi elementami, a nie być przypadkowym dodatkiem.

Jak podkreśla dyrektorka „Kornemy”, w tym roku nie zauważyła szczególnych nowości, które można byłoby uznać za przełom w dekorowaniu grobów. Zmiany mają raczej charakter stopniowy i dotyczą liczby ozdób, rodzaju kwiatów oraz ich dopasowania do nagrobka.

Dla rodzin mieszkających daleko regularne przyjazdy na cmentarz mogą być trudne do zorganizowania | Fot. Marian Paluszkiewicz

Znicze: większa dbałość o wybór

Zmienia się również sposób wybierania zniczy. Zamiast kilku lub kilkunastu świec niektóre rodziny decydują się na jeden bardziej okazały, starannie wykonany znicz, dopasowany do nagrobka i pozostałych dekoracji. W takim przypadku większe znaczenie ma wygląd pojedynczej ozdoby, jej forma i trwałość.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy odwiedzający cmentarze ograniczają liczbę zniczy albo wybierają droższe produkty. Zwyczaje pozostają indywidualne i zależą od przyzwyczajeń, możliwości finansowych oraz rodzinnej tradycji. Na cmentarzach nadal można spotkać zarówno groby ozdobione wieloma światłami, jak i miejsca, przy których ustawiono tylko jeden znicz.

Wybór dekoracji wiąże się też z pytaniem o ilość odpadów. Ograniczenie liczby jednorazowych ozdób może zmniejszać ilość przedmiotów, które po pewnym czasie trzeba wyrzucić. Nie można jednak zakładać, że troska o środowisko jest głównym powodem każdej takiej decyzji. Dla jednych najważniejsza jest estetyka, dla innych wygoda, cena lub przywiązanie do określonego zwyczaju.

Tradycja zapalania zniczy pozostaje ważnym elementem odwiedzania grobów bliskich. Zmieniać może się natomiast sposób, w jaki rodziny dobierają świece i łączą je z pozostałymi dekoracjami.

Pomaga profesjonalna opieka

Nie wszyscy mogą samodzielnie dbać o groby przez cały rok. Odległość, wiek czy obowiązki zawodowe sprawiają, że coraz większe znaczenie mają usługi pielęgnacyjne. Alina Butėnienė zauważa, że rośnie liczba osób, które zwracają się o pomoc w utrzymaniu miejsc pochówku. Wśród klientów są przede wszystkim mieszkańcy innych miast, seniorzy oraz osoby przebywające za granicą.

Dla rodzin mieszkających daleko regularne przyjazdy na cmentarz mogą być trudne do zorganizowania. Podobnie jest w przypadku osób starszych, którym ciężko samodzielnie wykonywać prace porządkowe. Skorzystanie z pomocy pozwala utrzymać grób w dobrym stanie również wtedy, gdy bliscy nie mogą przyjeżdżać tak często, jak by chcieli.

Zakres usług zależy od potrzeb. Można zamówić jednorazowe sprzątanie albo regularną, sezonową opiekę. Według Butėnienė jednorazowe uporządkowanie grobu kosztuje ok. 60 euro, w zależności od wielkości kwatery. Miesięczna pielęgnacja w sezonie jest wyceniana indywidualnie i kosztuje 35–40 euro.

Jednorazowe sprzątanie pozwala uporządkować miejsce po dłuższej przerwie, natomiast regularna opieka pomaga utrzymywać je w podobnym stanie przez cały sezon. Ostateczna cena zależy od wielkości grobu i uzgodnionego zakresu prac.

Rosnące zainteresowanie takimi usługami pokazuje, że zmienia się również organizacja opieki nad rodzinnymi miejscami pochówku. Gdy członkowie rodziny mieszkają w różnych miastach lub krajach, obowiązki związane z pielęgnacją trzeba niekiedy przekazać innym. Nie oznacza to mniejszego przywiązania do zmarłych, lecz dostosowanie sposobu opieki do współczesnych warunków życia.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 43 (125) 31/10-06/11/2026