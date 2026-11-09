W tym roku Centrum Kultury w Rudominie po raz kolejny włączyło się w tę piękną akcję. Placówka zaprosiła swoich pracowników, administratorów filii, mieszkańców oraz wszystkich miłośników domowych wypieków do przygotowania ulubionych ciast i przekazania ich na kiermasz, który odbył się w siedzibie Centrum Kultury w Rudominie.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Kiermasz stał się nie tylko okazją do skosztowania różnorodnych, smakowitych wypieków, ale również do wymiany kulinarnych inspiracji i poznania nowych przepisów. Uczestnicy mogli odkryć nowe smaki, zdobyć pomysły na własne wypieki i przekonać się, że nawet niewielki gest może przynieść wiele dobra.

Najważniejszy był jednak szczytny cel wydarzenia. Dochód z tegorocznego Dnia Ciasta zostanie przeznaczony na wsparcie dzieci zmagających się z nowotworem oka, które są leczone w Szwajcarii, ponieważ obecnie na Litwie nie ma możliwości leczenia tej choroby. Organizatorzy akcji — fundusz wsparcia i dobroczynności „Mamų unija” — chcą w ten sposób umożliwić małym pacjentom kontynuowanie leczenia w Szwajcarii, gdzie mogą korzystać z opieki i specjalistycznego leczenia pod okiem tamtejszych lekarzy.

Dzień Ciasta w Rudominie po raz kolejny udowodnił, że dobro można przekazywać na wiele sposobów, a wspólne działania, życzliwość i otwarte serca potrafią połączyć ludzi wokół naprawdę ważnych spraw. Bo przecież kawałek domowego ciasta może mieć znacznie większą wartość niż tylko słodki smak – może stać się symbolem solidarności, nadziei i bezinteresownej pomocy.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie