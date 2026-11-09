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Dzień Ciasta w Rudominie – słodka inicjatywa o wielkim sercu [Z GALERIĄ]

6 listopada na Litwie obchodzony jest Dzień Ciasta – wyjątkowa inicjatywa, która na stałe wpisała się w tradycję dzielenia się dobrem i niesienia pomocy potrzebującym. Tego dnia ludzie, kierując się szlachetnymi intencjami, pieką swoje ulubione ciasta, częstują nimi współpracowników, przyjaciół i znajomych, a zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczają na cele charytatywne.

Autor: KW
Dzień Ciasta w Rudominie.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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W tym roku Centrum Kultury w Rudominie po raz kolejny włączyło się w tę piękną akcję. Placówka zaprosiła swoich pracowników, administratorów filii, mieszkańców oraz wszystkich miłośników domowych wypieków do przygotowania ulubionych ciast i przekazania ich na kiermasz, który odbył się w siedzibie Centrum Kultury w Rudominie.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Kiermasz stał się nie tylko okazją do skosztowania różnorodnych, smakowitych wypieków, ale również do wymiany kulinarnych inspiracji i poznania nowych przepisów. Uczestnicy mogli odkryć nowe smaki, zdobyć pomysły na własne wypieki i przekonać się, że nawet niewielki gest może przynieść wiele dobra.

Najważniejszy był jednak szczytny cel wydarzenia. Dochód z tegorocznego Dnia Ciasta zostanie przeznaczony na wsparcie dzieci zmagających się z nowotworem oka, które są leczone w Szwajcarii, ponieważ obecnie na Litwie nie ma możliwości leczenia tej choroby. Organizatorzy akcji — fundusz wsparcia i dobroczynności „Mamų unija” — chcą w ten sposób umożliwić małym pacjentom kontynuowanie leczenia w Szwajcarii, gdzie mogą korzystać z opieki i specjalistycznego leczenia pod okiem tamtejszych lekarzy.

Dzień Ciasta w Rudominie po raz kolejny udowodnił, że dobro można przekazywać na wiele sposobów, a wspólne działania, życzliwość i otwarte serca potrafią połączyć ludzi wokół naprawdę ważnych spraw. Bo przecież kawałek domowego ciasta może mieć znacznie większą wartość niż tylko słodki smak – może stać się symbolem solidarności, nadziei i bezinteresownej pomocy.

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Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie

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