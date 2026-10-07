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Dom Moskwy bliżej rozbiórki

Po czterech latach procesów i postępowań sądowych podpisano porozumienie w sprawie rozbiórki tzw. „Domu Moskwy” w Wilnie. Ugoda przewiduje przejęcie odpowiedzialności za wykonanie orzeczenia sądu przez administratora upadłościowego.

Autor: Jolanta Balkiewicz
„Dom Moskwy” w Wilnie.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Porozumienie podpisały Inspekcja Budowlana oraz „Šatrijos biuras”, pełniący funkcję administratora upadłościowego likwidowanej instytucji zarządzającej „Domem Moskwy”.

„Umowę podpisała Inspekcja Budowlana oraz upadające przedsiębiorstwo» Centrum Kultury i Biznesu Moskwy — Dom Moskwy« reprezentowane przez administratora upadłościowego »Šatrijos biuras«„ — powiedziała Viktorija Šinkūnienė, przedstawicielka Państwowej Inspekcji Planowania Przestrzennego i Budownictwa (VTPSI).

Zgodnie z porozumieniem „Šatrijos biuras” ma przejąć od VTPSI odpowiedzialność za wykonanie orzeczenia sądowego i wyburzenie obiektu. Jak wcześniej informował szef VTPSI Albertas Stanislovaitis, ugoda wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Negocjacje rozpoczęły się po tym, gdy konkurs Inspekcji Budowlanej na wykonawcę rozbiórki utknął w sądach. Decyzje Inspekcji kwestionowały firmy „Regina ir Co” oraz „Vilniaus BDT”, jednak ich skargi zostały oddalone.

Mer Wilna Valdas Benkunskas informował w lutym, że zwrócił się do firm budowlanych z propozycją rozbiórki budynku na zasadach społecznych. Pod koniec sierpnia zapowiedział, że po zawarciu ugody „Šatrijos biuras” podpisze odrębne porozumienie z firmami gotowymi sfinansować wyburzenie z własnych środków.

Pomysł budowy Domu Moskwy rozwijano od 2004 roku. W grudniu 2016 roku Sąd Rejonowy w Wilnie unieważnił pozwolenie na budowę i nakazał inwestorowi uzyskanie nowego dokumentu oraz przebudowę obiektu. W przypadku niewykonania tych obowiązków budynek miał zostać rozebrany. W 2022 roku prawo do zorganizowania rozbiórki otrzymała Inspekcja Budowlana.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

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