Litewski Czerwony Krzyż zachęca placówki i instytucje do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu cywilnemu, udzielaniu pierwszej pomocy oraz wsparciu psychologicznemu w sytuacjach kryzysowych.

Celem inicjatywy jest zwiększenie gotowości społeczeństwa na nieprzewidziane zdarzenia. Organizatorzy podkreślają, że im więcej osób będzie wiedziało, jak właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia, tym większe będzie bezpieczeństwo całej społeczności.

Przygotowanie na sytuacje kryzysowe

Pierwsza propozycja to szkolenie z zakresu bezpieczeństwa cywilnego, które trwa około 1,5 godziny i może odbywać się zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się na sytuacje ekstremalne oraz jakie działania podjąć w przypadku wystąpienia zagrożenia. Poznają zasady kompletowania torby ewakuacyjnej, opracowywania rodzinnego planu gotowości oraz rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych.

Ważnym elementem szkolenia będzie również omówienie postępowania po usłyszeniu syren alarmowych, a także zasad korzystania z obiektów ochrony zbiorowej i schronów.

Pierwsza pomoc ratuje życie

Drugim rodzajem zajęć są praktyczne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Trwają około dwóch godzin i odbywają się wyłącznie stacjonarnie.

Uczestnicy nauczą się reagować w przypadku urazów i nagłych stanów zagrożenia zdrowia. Przećwiczą tamowanie silnego krwawienia za pomocą opaski uciskowej, udzielanie pomocy osobie, która się zakrztusiła, oraz prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej. W programie przewidziano także naukę korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz udzielania pomocy w przypadku oparzeń i odmrożeń.

Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, a każda omawiana umiejętność będzie doskonalona podczas ćwiczeń praktycznych. Szkolenia z pierwszej pomocy przeznaczone są dla osób w wieku od 14 lat.

Wsparcie psychologiczne

Litewski Czerwony Krzyż proponuje również czterogodzinne szkolenia stacjonarne poświęcone pierwszej pomocy psychologicznej.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznawać reakcje osób doświadczających sytuacji kryzysowych, stosować zasady aktywnego słuchania oraz udzielać wsparcia emocjonalnego. Szkolenie obejmuje także zagadnienia związane z odpowiednim reagowaniem na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Istotnym elementem programu jest troska o własne zdrowie emocjonalne. Uczestnicy poznają sposoby zachowania odporności psychicznej podczas pomagania innym.

Bezpłatne szkolenia dla wszystkich

Wszystkie zajęcia prowadzą przeszkoleni wolontariusze Litewskiego Czerwonego Krzyża, posiadający zarówno wiedzę teoretyczną, jak i doświadczenie praktyczne.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne. W zależności od ich tematyki oraz potrzeb danej placówki mogą być organizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Instytucje zainteresowane udziałem w inicjatywie mogą skontaktować się z Litewskim Czerwonym Krzyżem, aby uzyskać szczegółowe informacje, uzgodnić terminy i zorganizować zajęcia w swojej placówce.

Jak podkreślają organizatorzy, nieszczęście może nadejść niespodziewanie. Dlatego warto zdobywać potrzebne umiejętności wcześniej, zanim zajdzie konieczność wykorzystania ich w praktyce.