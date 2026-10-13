„Nie ma demokracji bez zawodowych mediów”

Przemawiając podczas posiedzenia, któremu przewodniczył eurodeputowany Loránt Vincze, Otamendi podkreślił rolę mediów w językach mniejszości w dostarczaniu profesjonalnego dziennikarstwa oraz wzmacnianiu społeczności, którym służą.

Oprócz przekazywania wiadomości media te przyczyniają się do zachowania języków mniejszości. Podkreślił również ich znaczenie w coraz bardziej wymagającym środowisku medialnym: „Nie ma demokracji bez zawodowych mediów, a nie ma profesjonalnych mediów bez demokracji.”

Odnosząc się do potrzeby wsparcia ze strony Europy, Otamendi postawił szersze pytanie: „Jakiej Europy pragniemy: zjednoczonej, ale różnorodnej, gwarantującej pluralizm i różnorodność, czy też zjednoczonej i ujednoliconej, próbującej wyeliminować tych, którzy się różnią?”.

Dwa priorytety dla decydentów

W swoim przemówieniu Otamendi nakreślił dwa priorytety dla europejskich decydentów. Po pierwsze, wezwał do wyraźnego uznania mediów posługujących się językami mniejszości i regionalnymi w unijnej polityce medialnej i polityce finansowania. Odnosząc się do różnic w zakresie wsparcia publicznego dla mediów posługujących się językami mniejszości w poszczególnych państwach członkowskich UE, zasugerował, że UE mogłaby pomóc w ustanowieniu wspólnych standardów. Media posługujące się językami mniejszości — argumentował — powinny być uznawane za integralną część europejskiego pluralizmu medialnego, a nie traktowane jako kwestia drugorzędna w programach finansowania.

Drugi priorytet dotyczył transformacji cyfrowej, a w szczególności AI. Otamendi ostrzegł, że „systemy sztucznej inteligencji mają tendencję do faworyzowania głównych języków i dominujących kontekstów językowych” oraz podkreślił potrzebę zapewnienia, by mniejsze społeczności językowe były reprezentowane w procesie rozwoju nowych technologii. Zwrócił również uwagę na potencjalny wkład mediów mniejszościowych jako dostawców rzetelnych, profesjonalnie przygotowanych treści w językach niedostatecznie reprezentowanych.

Podczas późniejszej wymiany poglądów z członkami intergrupy Otamendi ponownie podkreślił znaczenie utrzymywania bliskich więzi między mediami posługującymi się językami mniejszości a społecznościami, którym służą. „Jesteśmy gazetami wspólnot” — powiedział, podkreślając szczególną relację między tymi publikacjami a ich czytelnikami.

Znaczenie gazet w językach mniejszości

Przewodniczący Intergrupy Loránt Vincze również podkreślił znaczenie gazet wydawanych w językach mniejszości, zauważając, że często stanowią one jedną z nielicznych możliwości dla mniejszości językowych, by uwidocznić swoje języki w życiu publicznym.

Otamendi przedstawił również działalność stowarzyszenia MIDAS, które obecnie zrzesza 29 mediów z 12 państw, publikujących w 13 językach. Zaprosił media obsługujące społeczności reprezentowane przez członków intergrupy do przystąpienia do stowarzyszenia.

Wyraził gotowość MIDAS do wniesienia swojego doświadczenia i wiedzy fachowej do prac PE i UE, szczególnie w kwestiach dotyczących pluralizmu mediów, różnorodności językowej oraz przyszłości dziennikarstwa w językach mniejszości.

„Kurier Wileński” jest członkiem MIDAS-U.

Stowarzyszenie MIDAS

Tłum. i oprac. A.K.