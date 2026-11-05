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Demokraci wygrywają wybory połówkowe w USA. Litewscy politycy ujawniają oczekiwania

Partia Demokratyczna odniosła zdecydowane zwycięstwo w wyborach połówkowych w USA. Litewscy politycy widzą w tym szansę na wzmocnienie bezpieczeństwa Litwy i poprawę stosunków. Stanowisko przedstawił też szef litewskiej dyplomacji.

Autor: Jolanta Balkiewicz
3 listopada w USA odbyły się wybory połówkowe do Kongresu.
3 listopada w USA odbyły się wybory połówkowe do Kongresu, w których Amerykanie wybierali swoich przedstawicieli do Senatu oraz Izby Reprezentantów | Fot. EPA-ELTA

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Według prognoz — gdyż zliczenie wszystkich głosów trochę potrwa — Partia Demokratyczna ma zdobyć większość zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. W tej drugiej izbie ich przewaga może być największa od niemal dwóch dekad.

Demokraci odebrali Partii Republikańskiej mandaty w kilku stanach, w tym w Iowa, Kansas, Ohio, Karolinie Północnej i Południowej oraz w Teksasie. Skala zwycięstwa okazała się większa niż przewidywano.

Wynik wyborów oznacza poważne osłabienie pozycji prezydenta Donalda Trumpa, którego Partia Republikańska poniosła dotkliwą porażkę. Sam Trump przyznał, że wojna z Iranem mogła wpłynąć na rezultat głosowania, jednak nie wziął na siebie osobistej odpowiedzialności.

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Litwa liczy na większe wsparcie ze strony USA

Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas uważa, że zwycięstwo demokratów może przyczynić się do zacieśnienia współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą oraz zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy.

„Uważam, że będziemy mieli do czynienia z bardziej wyważonym stanowiskiem Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kwestii wsparcia dla Ukrainy oraz współpracy z Unią Europejską. Dotychczas bowiem polityka ta miała charakter raczej izolacjonistyczny, co oznacza, że na pierwszym miejscu była Ameryka, a inne kwestie schodziły na dalszy plan” — powiedział w środę 4 listopada w Žinių radijas Juozas Olekas.

Przewodniczący Sejmu wyraził również nadzieję, że nowy układ sił w Kongresie pomoże rozwiązać problemy związane z obecnością amerykańskich żołnierzy na Litwie oraz ograniczeniami handlowymi wynikającymi z polityki celnej USA.

Budrys: relacje z USA pozostaną stabilne

Bardziej ostrożnie wyniki wyborów ocenia minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys. Jego zdaniem zmiana układu sił w Kongresie nie powinna bezpośrednio wpłynąć na stosunki litewsko-amerykańskie.

„W zdecydowanej większości dziedzin wyniki te nie będą miały bezpośredniego wpływu na Litwę, ponieważ mamy bardzo dobre i głęboko ugruntowane relacje ze Stanami Zjednoczonymi” — powiedział w środę szef litewskiej dyplomacji.

Minister spodziewa się jednak intensywniejszej debaty w Waszyngtonie dotyczącej Ukrainy i Rosji.

Potrzebne będą większe wysiłki

Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Žygimantas Pavilionis podkreśla, że zmiany polityczne w Waszyngtonie mogą stworzyć nowe możliwości dla Litwy, ale ich wykorzystanie będzie wymagało intensywniejszej dyplomacji.

„Oznacza to, że będziemy musieli pracować dwa, trzy, a nawet cztery razy więcej, ponieważ dziś mamy do czynienia nie z jedną Ameryką, a co najmniej z dwiema, a ponadto, powiedziałbym, istnieje jeszcze trzecia, nowo powstająca Ameryka. Wybory prezydenckie nieformalnie już się rozpoczęły, a niektóre wypowiedzi senatorów bardzo mi to przypominały. Musimy więc podwoić lub potroić nasze działania w Ameryce” — powiedział Žygimantas Pavilionis.

Z kolei przewodniczący komisji Remigijus Motuzas podkreśla, że strategiczne interesy Litwy cieszą się poparciem obu amerykańskich partii. Jego zdaniem nowy Kongres może również przychylniej odnosić się do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i Białorusi.

Wybory połówkowe w USA pozwalają wybrać nowy skład Kongresu: całą Izbę Reprezentantów oraz 1/3 Senatu — kolejna trzecia część Senatu zmieni się przy następnych wyborach. Wybory te są tradycyjnie w Stanach Zjednoczonych traktowane jako ocena połowy kadencji urzędującego prezydenta.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. PAP, BNS

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